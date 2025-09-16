Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
Imagen de la retención en la GC-1. C7

El tráfico está completamente parado a la altura de El Goro, en dirección Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con la salida del trabajo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:54

Una fuerte retención ha colapsado en la tarde de este martes la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, con vehículos completamente parados a la altura de El Goro. La congestión del tráfico, visible desde varios kilómetros antes del punto del incidente, se produce tras un accidente entre un motorista y un turismo registrado a las 14.20 horas en la zona del Centro Comercial El Mirador, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El motorista ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque por el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas. No se ha confirmado si el accidente es la causa directa de las retenciones, aunque la hora coincide con el momento de mayor salida laboral.

