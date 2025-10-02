Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta Las retenciones se extienden más allá del cruce de Arinaga

La jornada de este jueves estuvo marcada por un importante colapso en el tráfico de la GC-1, en sentido sur, con retenciones que se prolongaron más allá del cruce de Arinaga.

Para intentar esquivar el atasco, muchos conductores optaron por abandonar la vía principal y dirigirse hacia la carretera interior, concretamente la antigua vía que conecta Agüimes con Ingenio. Sin embargo, esta alternativa tampoco ofreció alivio: el elevado volumen de vehículos acabó provocando nuevas retenciones en la zona, según relataron varios automovilistas.

Las congestiones dificultaron la movilidad tanto hacia el norte como hacia el sur en plena hora punta, sin que hasta el momento se haya informado de incidentes graves que expliquen la magnitud del colapso.

