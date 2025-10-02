Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
Foto archivo de retenciones en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta

Las retenciones se extienden más allá del cruce de Arinaga

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:06

Comenta

La jornada de este jueves estuvo marcada por un importante colapso en el tráfico de la GC-1, en sentido sur, con retenciones que se prolongaron más allá del cruce de Arinaga.

Para intentar esquivar el atasco, muchos conductores optaron por abandonar la vía principal y dirigirse hacia la carretera interior, concretamente la antigua vía que conecta Agüimes con Ingenio. Sin embargo, esta alternativa tampoco ofreció alivio: el elevado volumen de vehículos acabó provocando nuevas retenciones en la zona, según relataron varios automovilistas.

Las congestiones dificultaron la movilidad tanto hacia el norte como hacia el sur en plena hora punta, sin que hasta el momento se haya informado de incidentes graves que expliquen la magnitud del colapso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  2. 2 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  3. 3 Lionel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  4. 4 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  5. 5 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  6. 6 La madre de Lionel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  7. 7 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  8. 8

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  9. 9 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  10. 10 Localizan con vida a Lionel Ramírez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta

Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta