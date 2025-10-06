Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria El conductor, un vecino de la zona recientemente operado del corazón, fue trasladado al Hospital Doctor Negrín para su valoración | No hubo heridos, aunque la puerta del local quedó destrozada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 12:58

Un vehículo se estampó contra la fachada de una peluquería situada en el número 39 de la calle Pelayo, en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de este lunes, causando daños materiales en el establecimiento.

Según informaron fuentes del 112 Canarias, el conductor del coche, un hombre de la zona, fue trasladado al Hospital Doctor Negrín para ser valorado tras el impacto. No se registraron más heridos en el suceso.

Desde la peluquería afectada señalaron a este medio, que el conductor acababa de salir del garaje de su vivienda, situada en las inmediaciones, cuando perdió el control del vehículo y colisionó directamente con la fachada del local. Según comentaron, tenían conocimiento de que el hombre había sido recientemente operado del corazón. Aunque no hubo que lamentar daños personales, la puerta del establecimiento quedó completamente destrozada.