Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos extinguiendo el fuego del vehículo. C7

Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo

La Guardia Civil confirma que solo hubieron daños materiales y que no se ha puesto, por el momento, ninguna denuncia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:54

El aviso de un vehículo ardiendo en la zona de la Banda en la playa de Vargas (Agüimes) activó a los bomberos del Parque Arinaga sobre las 05.50 horas de este sábado. Según han informado los bomberos a través de su cuenta oficial de X, fueron necesarios 2.000 litros de agua para la extinción del fuego.

Además, en el lugar de los hechos estuvieron presentes la Policía Local y la Guardia Civil. Estos últimos, confirman que los daños han sido materiales y, por el momento, no hay denuncias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  5. 5 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  6. 6 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  7. 7 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  8. 8 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  9. 9 Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio
  10. 10 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo

Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo