Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
La Guardia Civil confirma que solo hubieron daños materiales y que no se ha puesto, por el momento, ninguna denuncia
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:54
El aviso de un vehículo ardiendo en la zona de la Banda en la playa de Vargas (Agüimes) activó a los bomberos del Parque Arinaga sobre las 05.50 horas de este sábado. Según han informado los bomberos a través de su cuenta oficial de X, fueron necesarios 2.000 litros de agua para la extinción del fuego.
Además, en el lugar de los hechos estuvieron presentes la Policía Local y la Guardia Civil. Estos últimos, confirman que los daños han sido materiales y, por el momento, no hay denuncias.
