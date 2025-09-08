Cinco personas heridas al colisionar dos turismos en el sur de Tenerife El accidente se produjo en torno a las 21.03 horas del domingo

Cinco personas han resultado heridas de carácter leve y moderado como consecuencia de la colisión de dos turismos en la carretera TF-47, a la altura de Callao Salvaje, en el municipio tinerfeño de Adeje, ha informado este lunes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno canario.

El accidente se produjo en torno a las 21.03 horas del domingo, y como consecuencia del mismo dos mujeres han sufrido heridas de carácter moderado, mientras que dos hombres y una mujer han sido atendidas de heridas leves.

Una mujer de 27 años ha sido atendida de un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Quirón Salud Costa Adeje, y una mujer de 25 años, que sufrió un traumatismo en tórax de carácter moderado, ha sido ingresada en el Hospital Universitario Hospiten Sur.

Además, una mujer de 25 años, que presentaba policontusiones de carácter leve fue trasladada al Hospital Quirón Salud Costa Adeje, y dos hombres, uno de ellos de 27 años, fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Sur tras sufrir uno diversas heridas en extremidad superior de carácter leve y el otro contusiones en extremidades superiores de carácter leve.

