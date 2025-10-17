Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
Cuatro de ellos han resultado heridos leves y uno presenta un politraumatismo con pronóstico reservado
Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 17 de octubre 2025, 14:29
Cinco militares de Gran Canaria han resultado heridos, cuatro de ellos leves y uno con politraumatismo con pronóstico reservado, al volcar un vehículo mientras hacían maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla en Albacete.
El accidente ha tenido lugar en la zona central del campo de maniobras, y los militares han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.