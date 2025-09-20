Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambulancia del SUC. C7
Accidente vial en Tenerife

Cinco jóvenes, entre ellos una menor, heridos al volcar un vehículo en Adeje

Los heridos, cuatro mujeres y un hombre de entre 17 y 23 años, fueron trasladados a distintos centros hospitalarios del sur de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:43

Cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, han resultado heridos con policontusiones de carácter moderado al volcar un vehículo en la madrugada de este sábado en la avenida de Los Pueblos, en Adeje.

Las personas afectadas son cuatro mujeres, de 17, 18, 21 y 22 años, y un varón de 23, detallan fuentes del 112 Canarias.

Tras ser atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario fueron derivados al Hospital del Sur, al Hospital Quirón Adeje y al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La Policía Local se encargó de realizar el atestado.

