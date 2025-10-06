Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. Efe

Cinco detenidos por estafar 70.000 euros en un casino de Arrecife, algunos de ellos empleados

Se trata de un trama organizada por empleados del negocio que se aprovecharon de anomalías en una máquina de juego

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:35

Comenta

La Policía Nacional detiene a cinco personas, e identificada una sexta, acusadas de estafar más de 70.000 euros en un casino en Arrecife (Lanzarote). Se trata de un trama organizada por empleados del negocio que se aprovecharon de anomalías en una máquina de juego, según ha informado este lunes Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los trabajadores presuntamente implicados en la trama, algunos de ellos pertenecientes a una misma familia, lograron hacerse con grandes cantidades de dinero, usando a amigos y familiares que cobraban premios trucados con el objetivo de encubrir su actividad y evitar sospechas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la empresa, que detectó irregularidades en los arqueos diarios entre los meses de mayo y junio, al no coincidir las cantidades registradas con las que realmente debían ser.

Por lo cual encargó un informe técnico que reveló la existencia de un fallo en una de las máquinas de juego. Fallo que permitía imprimir sin control falsos boletos premiados que luego cobraban los implicados, explica.

Y destaca que, una vez descubierto lo que sucedía, las cámaras de videovigilancia del casino resultaron decisivas, «permitiendo identificar a todos los integrantes del grupo y conocer en detalle cómo se llevaba a cabo la estafa, incluyendo el reparto del dinero en el propio local».

Tras proceder a su detención y finalizar las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, finaliza la nota.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cinco detenidos por estafar 70.000 euros en un casino de Arrecife, algunos de ellos empleados

Cinco detenidos por estafar 70.000 euros en un casino de Arrecife, algunos de ellos empleados