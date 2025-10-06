Cinco detenidos por estafar 70.000 euros en un casino de Arrecife, algunos de ellos empleados Se trata de un trama organizada por empleados del negocio que se aprovecharon de anomalías en una máquina de juego

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 13:35

La Policía Nacional detiene a cinco personas, e identificada una sexta, acusadas de estafar más de 70.000 euros en un casino en Arrecife (Lanzarote). Se trata de un trama organizada por empleados del negocio que se aprovecharon de anomalías en una máquina de juego, según ha informado este lunes Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los trabajadores presuntamente implicados en la trama, algunos de ellos pertenecientes a una misma familia, lograron hacerse con grandes cantidades de dinero, usando a amigos y familiares que cobraban premios trucados con el objetivo de encubrir su actividad y evitar sospechas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la empresa, que detectó irregularidades en los arqueos diarios entre los meses de mayo y junio, al no coincidir las cantidades registradas con las que realmente debían ser.

Por lo cual encargó un informe técnico que reveló la existencia de un fallo en una de las máquinas de juego. Fallo que permitía imprimir sin control falsos boletos premiados que luego cobraban los implicados, explica.

Y destaca que, una vez descubierto lo que sucedía, las cámaras de videovigilancia del casino resultaron decisivas, «permitiendo identificar a todos los integrantes del grupo y conocer en detalle cómo se llevaba a cabo la estafa, incluyendo el reparto del dinero en el propio local».

Tras proceder a su detención y finalizar las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, finaliza la nota.