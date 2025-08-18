Ciclista herido tras chocar con turismo en Los Reales, Tenerife El varón presentó varias lesiones de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue

EP Los Realejos Lunes, 18 de agosto 2025, 11:39

Un ciclista de 73 años resultó herido levemente tras chocar con un turismo sobre las 09.00 horas de este lunes en la vía TF-5, dentro del municipio de Los Realejos en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón presentó varias lesiones de carácter moderado, por lo que fue asistido y estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su posterior trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.