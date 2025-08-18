Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) 112 Canarias

Ciclista herido tras chocar con turismo en Los Reales, Tenerife

El varón presentó varias lesiones de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue

EP

Los Realejos

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:39

Un ciclista de 73 años resultó herido levemente tras chocar con un turismo sobre las 09.00 horas de este lunes en la vía TF-5, dentro del municipio de Los Realejos en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón presentó varias lesiones de carácter moderado, por lo que fue asistido y estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su posterior trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

