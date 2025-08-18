Ciclista herido tras chocar con turismo en Los Reales, Tenerife
El varón presentó varias lesiones de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue
EP
Los Realejos
Lunes, 18 de agosto 2025, 11:39
Un ciclista de 73 años resultó herido levemente tras chocar con un turismo sobre las 09.00 horas de este lunes en la vía TF-5, dentro del municipio de Los Realejos en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
El varón presentó varias lesiones de carácter moderado, por lo que fue asistido y estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su posterior trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.