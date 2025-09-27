Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Un ciclista, herido grave tras sufrir un caída en una carretera de Lanzarote

Sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:25

Un ciclista de 30 años resultó herido grave ese sábado tras sufrir una caída en la carretera de La Geria a Tinguatón, en Tinajo, Lanzarote.

El 112 informa en un comunicado que recibió el aviso sobre lo ocurrido a las 9.14 horas. Se desplazaron hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

El accidentado presentaba en el momento inicial de los hechos un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

También intervinieron en el suceso agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  5. 5 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  6. 6 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  7. 7 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  8. 8 Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un ciclista, herido grave tras sufrir un caída en una carretera de Lanzarote

Un ciclista, herido grave tras sufrir un caída en una carretera de Lanzarote