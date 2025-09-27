Un ciclista, herido grave tras sufrir un caída en una carretera de Lanzarote Sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:25

Un ciclista de 30 años resultó herido grave ese sábado tras sufrir una caída en la carretera de La Geria a Tinguatón, en Tinajo, Lanzarote.

El 112 informa en un comunicado que recibió el aviso sobre lo ocurrido a las 9.14 horas. Se desplazaron hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

El accidentado presentaba en el momento inicial de los hechos un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

También intervinieron en el suceso agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.