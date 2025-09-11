Choca contra un semáforo por Santa Catalina al huir en un coche robado: si el policía no se tira al suelo, lo atropella El conductor, que dio positivo en alcoholemia, y su acompañante fueron detenidos por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Imagen del coche empotrado entre la fachada del edificio y el semáforo.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:18

Dos personas de 19 y 36 años fueron detenidos en la madrugada de este juves por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria después de conducir de manera temeraria y acabar estampándose contra un semáforo en las inmediaciones del parque de Santa Catalina. En su intento de fuga de la Policía, el conductor casi atropella a un agente, que se tuvo que lanzar sobre la acera para evitar ser embestido.

En torno a las 01.30 horas de este jueves, dos agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria fueron requeridos por una persona para que actuaran contra los ocupantes de un vehículo que circulaba de manera temeraria por la zona de Santa Catalina.

Al localizar el coche en cuestión, los policías pudieron comprobar que daba frenazos bruscos en los cruces de las calles, de ahí que decidieran darle el alto.

El conductor no hizo caso a la orden de los agentes, pero paró luego en un semáforo que estaba en rojo, momento que los policías aprovecharon para rebasarlo y cruzarle su vehículo para cerrarle el paso. Fuera del coche, uno de los policías locales le pide al conductor que estacione a la derecha para no entorpecer el tráfico.

Sin embargo, en vez de cumplir la orden, el conductor empezó a conducir marcha atrás hasta que se percató de que otra patrulla de la Policía Local le cerraba el paso.

Ante esta situación, cambia de marcha y avanza de nuevo hacia adelante a toda velocidad, momento en el casi atropella al policía que se había bajado del coche y les había mandado parar. Si el agente no se tira sobre la acera, hubiera sido embestido, según explican las fuentes consultadas por este periódico.

Al intentar esquivar el coche patrulla con un giro brusco a la izquierda, el conductor acabó estampándose contra un semáforo y la fachada de un edificio.

Los dos ocupantes del vehículo siniestrado se negaban a salir del automóvil, de ahí que tuvieran que ser sacados por la Policía Local, a pesar de la resistencia que mostraron los detenidos.

Llevados a las dependencias policiales, el conductor, el de más edad de los dos, fue sometido a la prueba de alcoholemia en dos ocasiones. Ambas dieron resultado positivo.

Cogieron la llave con un imán

El otro detenido portaba un imán atado a dos cordones con el que se presupone que presuntamente robaron la llave del vehículo, un coche de alquiler, que conducían.

Al revisar el vehículo, sobre el que no constaba denuncia alguna de robo, los policías no pudieron encontrar ninguna documentación que acreditara el alquiler de ninguno de los dos ocupantes.

Al ser cuestionados por la Policía Local, los detenidos reconocieron que habían cogido la llave del buzón de la compañía de alquiler de vehículos y que luego se habían llevado el coche, que estaba estacionado en un aparcamiento público de la calle Tomás Miller.

El coche de alquiler fue depositado finalmente en el depósito municipal de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa).