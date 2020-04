Celebraban una misa en una iglesia

Un vecino avisó al 091 este lunes a las 19.55 horas porque estaba viendo entrar a gente sin cumplir las medidas de protección a la parroquia de Santos Juan y Pablo de esa localidad.

Hasta el lugar acudieron dos agentes, que comprobaron que los seis fieles no llevaban mascarillas ni guantes, por lo que consideraron que era mejor que terminara la actividad para preservar la salud pública. Así, todos se marcharon sin ser nadie sancionado.

Después de lo ocurrido, el sacerdote que oficiaba la misa, Miguel Ángel Nieto, ha explicado que como eran solo cinco fieles cumplían las distancias de seguridad "sobradamente".

"Por más que les he mostrado lo que el artículo 11 del decreto de alarma y los feligreses han mostrado todos el papel del Obispado que nos invitaron a repartir como salvoconducto hacia la Policía, me han dicho que si no suspendía la misa nos sancionaban", ha relatado.

Al final, el párroco les dio la comunión y dio por concluido el oficio, "como el obispo de Granada". Tras hablar con el Obispado, le han comunicado lo siguiente: "Mañana que celebre con normalidad, pero no deje las puertas abiertas de par en par ni las lunes que dan a la calle encendidas".

"También quitar las campanas que anuncian la misa. Explicar a los feligreses que la puerta estará siempre 'cerrada' aunque sin llave para que puedan pasar y la vuelvan a dejar cerrada. La Policía no puede entrar en un templo ni paralizar una misa sin un requerimiento judicial firmado. Hoy han cometido allanamiento de morada. Si insisten en denunciar, que denuncien. Se recurre y ellos serán sancionados por precaución por saltarse la ley". Miguel Ángel Nieto concluye en su comentario en redes sociales: "La cosa se pone divertida. Pido oración"