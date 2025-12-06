Canarias registra tres terremotos de baja magnitud En los últimos 10 días, según este registro, se han detectado casi 40 terremotos de baja magnitud en distintos puntos del Canarias

Canarias ha registrado en las últimas horas tres terremotos de baja magnitud, 1.6, 1.5, 1.9 mbLg, respectivamente, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en el registro que mantiene de los últimos diez días.

Los sismos fueron registrados a diferentes horas de la madrugada de este sábado, entre las 00.48 horas, 02.18 y 03.49 horas, entre los 7 y 9 kilómetros de profundidad.

En los últimos 10 días, según este registro, se han detectado casi 40 terremotos de baja magnitud en distintos puntos del Canarias, no superiores a los 2,4 mbLg.

Sistema de vigilancia volcánico

En una entrevista concedida a Europa Press, en septiembre de 2025, Ithaiza Domínguez recalcaba en la «variedad y precisión» de los sistemas de vigilancia en las islas, que actualmente cuentan con una «sensibilidad muy alta y de capacidad».

Así, afirmó, en ocasiones se comunican a la población pequeños terremotos que se han dado a lugar y, en principio, entran dentro de «lo esperable» en un sistema volcánico.

«Lo que, en cambio, no es esperable, y que podría preocuparnos, es una intrusión en la que se generaran cientos de terremotos en muy poco tiempo, que estos sean de magnitud elevada y que viéramos una deformación en el terreno rápida. Todos estos indicadores serían los ingredientes que empezarían a generar una alerta... Y eso, ahora mismo, no lo vemos», precisó sobre los avisos de un proceso eruptivo.