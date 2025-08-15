Canarias refuerza la formación policial en defensa técnica y tiro La Guardia Civil lleva a cabo unas jornadas de instricción dirigida a la Policía Local de Fuerteventura y Lanzarote

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 13:07

La Comandancia de la Guardia Civil de las Palmas en el marco del Protocolo de Coordinación y colaboración establecido entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías Locales, llevo a cabo el pasado mes de julio y principios de agosto unas jornadas de instrucción a policía local en materia de intervención operativa basada en la defensa técnica policial y tiro policial.

Las jornadas de formación se llevaron a cabo durante dos días en ambas islas. El primer día estuvo enfocado en el perfeccionamiento de la defensa técnica policial. Se impartieron contenidos relacionados con los procedimientos adecuados para realizar identificaciones, cacheos, engrilletamientos y la correcta conducción de personas detenidas. A través de sesiones teóricas y prácticas, el personal policial pudo fortalecer sus habilidades y actualizar sus conocimientos en materia de intervención y control.

Durante el segundo día, las actividades se centraron en el entrenamiento de tiro policial. Los agentes recibieron instrucción sobre los principios fundamentales de seguridad en el uso de armas de fuego, así como en el manejo seguro del arma reglamentaria. Además, se trabajaron aspectos esenciales relativos a la postura, enfoque y ejecución precisa en el tiro policial, permitiendo a los participantes mejorar tanto su destreza técnica como su confianza en situaciones operativas

Las Jornadas están diseñadas con el objetivo de fomentar la máxima cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad, con el fin de optimizar los recursos disponibles y fortalecer tanto la prevención como la respuesta ante cualquier tipo de incidencia. Esta iniciativa busca crear un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, facilitando el trabajo conjunto y la coordinación efectiva entre las diversas fuerzas de seguridad.

La formación impartida ha resultado ser un éxito rotundo, evidenciado por la elevada participación de agentes policiales provenientes de ambas islas.

Este alto grado de asistencia no solo pone de manifiesto el interés y el compromiso de los profesionales de la seguridad, sino que también garantiza una mayor eficacia en la aplicación de lo aprendido, redundando en beneficio de toda la ciudadanía.