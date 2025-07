Una canaria vuelve de sus vacaciones y descubre que le han okupado el coche: «Han invadido mi privacidad»

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 29 de julio 2025, 10:47 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

Niniva León, una influencer de Tenerife pero residente en Madrid, viajó a la isla tinerfeña para pasar unos días con su familia, pero al volver a su residencia habitual se encontró con una sorpresa: su coche había sido okupado por una persona sin techo.

La denuncia pública la realizó a través de sus redes sociales, con más de 700.000 seguidores, a través de un vídeo en donde narra los hechos: «Resulta que cuando llego me encuentro en mi coche con basura, roto y con comida», comienza así la creadora de contenido.

El coche se lo encontró en un estado desfavorable: forzado, con cables rotos, colillas de cigarros tiradas por el suelo, bolsas de deshechos de marihuana, con la luz de lectura del coche arrancada... «Me rompieron el capó, no pude abrirlo. Seguramente me habrán robado el motor, la batería… me habrán robado todo. Necesito ayuda», añade Niniva Gil en el vídeo.

Según relató, no se trataba de un coche abandonado, por lo que lamentó la aparente indiferencia de los vecinos, ya que es probable, según la creadora, de que alguien haya presenciado los hechos sin dar aviso.

«Me parece muy injusto porque, en este país, se puede hacer cualquier cosa que no te va a pasar nada» acusa la creadora de contenido en su vídeo. Varios son los comentarios que se han enfrentado a esta frase puesto que, Niniva Gil, se niega a tomar medidas legales: «Quería denunciar pero me dijeron que no iba a llegar a nada».