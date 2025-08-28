Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria trabajando en el lugar de los hechos. C7

La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales

Tras los primeros trabajos, el cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han confirmado que el incidente no dejó heridos, solo daños materiales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:22

Un edificio residencial situado en la Plaza de la Libertad, en la avenida de Escaleritas, sufrió en la tarde de este miércoles la caída de parte de su fachada sobre uno de los jardines anexos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que realizaron las labores de inspección y aseguramiento de la zona. Tras los primeros trabajos, confirmaron que el incidente no dejó heridos, solo daños materiales.

Imagen principal - La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
Imagen secundaria 1 - La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
Imagen secundaria 2 - La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía
  2. 2 Al rescate de Fernando Guanarteme: Urbanismo extingue el contrato de la obra que debía haber acabado en 2023
  3. 3 Tramo final del mercado: Kaba y Mata, temor por Mármol...
  4. 4 La estabilización de Sanidad, a contrarreloj: la fecha de los exámenes se fija en septiembre
  5. 5 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  6. 6 La elección del cartel del Carnaval 2026 obliga a varios cortes de carretera
  7. 7 Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: «Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mes»
  8. 8 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  9. 9 Sardina de Gáldar: alma marinera con la pesca como bandera
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 28 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales

La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales