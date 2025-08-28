La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
Tras los primeros trabajos, el cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han confirmado que el incidente no dejó heridos, solo daños materiales
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 28 de agosto 2025, 21:22
Un edificio residencial situado en la Plaza de la Libertad, en la avenida de Escaleritas, sufrió en la tarde de este miércoles la caída de parte de su fachada sobre uno de los jardines anexos.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que realizaron las labores de inspección y aseguramiento de la zona. Tras los primeros trabajos, confirmaron que el incidente no dejó heridos, solo daños materiales.
