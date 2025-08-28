La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales Tras los primeros trabajos, el cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han confirmado que el incidente no dejó heridos, solo daños materiales

Efectivo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria trabajando en el lugar de los hechos.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 21:22 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

Un edificio residencial situado en la Plaza de la Libertad, en la avenida de Escaleritas, sufrió en la tarde de este miércoles la caída de parte de su fachada sobre uno de los jardines anexos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que realizaron las labores de inspección y aseguramiento de la zona. Tras los primeros trabajos, confirmaron que el incidente no dejó heridos, solo daños materiales.

En actualización Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

Temas

Escaleritas

Bomberos