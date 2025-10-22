Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria La mujer de 48 años lleva desaparecida desde el 21 de octubre

Desde la asociación SOS Desaparecidos piden la colaboración de la ciudadanía para intentar localizar a Yuleidi P.S, una mujer de 48 años que lleva desaparecida desde el martes 21 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la descripción que ha dado la asociación en su cuenta de 'X', mide 150/60cm de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso ondulado y los ojos marrones.

Todas aquellas personas que puedan aportar algún tipo de información, dirijanse al teléfono 868 286 726 o al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es

