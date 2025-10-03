Buscan a Viorica, desaparecida en Santa Cruz de Tenerife La mujer, de 78 años, lleva sin ser vista desde este viernes 3 de octubre

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Viernes, 3 de octubre 2025, 16:11

Desde la asociación SOS Desaparecidos piden la colaboración de la ciudadanía para intentar localizar a Viorica M. Mujer de 78 años, con una estatura de 1,75 metros de altura, complexión delgada, pelo castaño, ojos azules y que padece Alzheimer, por lo que es una persona vulnerable.

La última vez que fue vista fue este viernes 3 de octubre cuando llevaba una bolsa de color negra con ropa.

Todas aquellas personas que puedan aportar algún tipo de información, dirijanse al teléfono 868 286 726 o al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es