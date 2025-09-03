Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del cartel del desaparecido, Kilian D.H. C7

Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Según la descripción aportada por la asociación, mide 1'70 metros de altura, presenta una complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos marrones

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:44

La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Kilian D.H, un joven de 20 años desaparecido el miércoles 3 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado en su cuenta oficial de 'X'.

Según la descripción aportada por la asociación, mide 1'70 metros de altura, presenta una complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan al teléfono 868 286 726 o al mail info@sosdesaparecidos.es.

