Buscan al joven Zinedine, desaparecido en Tenerife

Fue visto por última vez el pasado 8 de agosto en Playa de Almáciga en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:22

La delegación en Canarias de la asociación SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta para encontrar a Zinedine M, de 20 años de edad, desaparecido el pasado 8 de agosto de 2025 en Playa de Almáciga, Santa Cruz de Tenerife.

Según la información difundida, Zinedine mide 1'66 metros, tiene complexión gruesa, pelo negro y ojos negros, la última vez que se le vió iba con bermudas rosa, la barba corta y perilla.

Para aportar cualquier información sobre su posible paradero, se puede contactar, además de con el 1-1-2, con los teléfonos móviles 649.952.957 y 644.712.806, que la asociación ha puesto a disposición de la ciudadanía.

