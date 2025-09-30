Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel de Jorge E.P. SOS Desaparecidos

Buscan a Jorge, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

El hombre, de 46 años, lleva sin ser visto desde el pasado sábado 20 de septiembre

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:52

Desde la asociación SOS Desaparecidos piden la colaboración de la ciudadanía para intentar localizar a Jorga E.P, un hombre de 46 años que lleva desaparecido desde el pasado sábado 20 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife.

Según la descripción que ha dado la asociación en su cuenta de 'X', mide 1,70/80 metros de altura, presenta una complexión normal, tiene el pelo rapado, canoso y los ojos castaños.

Todas aquellas personas que puedan aportar algún tipo de información, dirijanse al teléfono 868 286 726 o al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es

