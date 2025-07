El barrio de Los Giles, en shock tras el apuñalamiento en un supermercado: «Este era un barrio muy tranquilo»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de julio 2025, 12:31 Comenta Compartir

Los Giles, uno de los barrios más genuinos del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, sigue aún en shock tras el robo y apuñalamiento que se vivió en la noche de este pasado miércoles en un supermercado.

En torno a las 21.00 horas, dos encapuchados que portaban cuchillos y armas blancas atracaron el comercio y se llevaron una caja registradora. En mitad de la secuencia, uno de los trabajadores, un hombre de 52 años, intentó impedirlo, resultando herido en una pierna por la puñalada de uno de los asaltantes, que acabaron huyendo en un vehículo que no portaba matrícula.

El personal del Servicio de Urgencias Canarios asistió al afectado, que posteriormente fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, no revistiendo de gravedad, por fortuna, las heridas sufridas en dicho lance.

«Este es un barrio tranquilo», asegura María, una vecina de este enclave. «O al menos lo era hasta ahora, ya que esto se está produciendo tanto aquí como también en Tamaraceite, Tenoya....», añade.

El establecimiento, situado en la misma entrada de Los Giles, es uno de los puntos neurálgicos del lugar. A pesar de la relativa tranquilidad, las secuelas de lo ocurrido aún permanecen entre los ciudadanos de un barrio en el que apenas se recuerdan sucesos y episodios de esta índole.

Ampliar DH

«Yo vivo enfrente del super. Entraron dos encapuchados y se que actuaron rapidísimo. Después se vio que habían apuñado a uno de los empleados. La verdad es que algo así no lo recuerdo haber vivido aquí», relata otra vecina.

Los clientes empezaron a conocer la noticia a primeras horas del jueves, tras saltar en algunos medios, despertando la curiosidad -y la incredulidad- de algunos.

«Me comentaron lo que había ocurrido, porque no sabía nada. La verdad es que no te lo esperas. En estos tiempos, ya no te puedes fiar de nada ni nadie», explica Juana tras salir de hacer la compra.

A pesar del silencio que se respiraba en el interior, los trabajadores del establecimiento se mostraban optimistas: «Nos dicen que está mejor», comenta uno de los empleados. Una pequeña sonrisa tras una noche difícil de olvidar.

Localizan un vehículo en Tenoya que podía estar relacionado con el suceso

La investigación sigue abierta por parte de la Policía Nacional, si bien el cuerpo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria localizó en la mañana de este jueves en Tenoya un Wolkwagen Polo sin matrícula que, según las pesquisas iniciales, podría estar relacionado con el suceso.

Según fuentes oficiales, dicho vehículo no figura como sustraido o con denuncia de robo hasta la fecha. La labor está, en estos momentos, en manos de la Policía Judicial del distrito Centro.