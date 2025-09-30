Un avión regresa a Gran Canaria porque un perro se escapa de su trasportín en bodega
Tras el incidente, pusieron rumbo de nuevo hacia su destino
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:44
Un avión que despegó en Gran Canaria con destino a Granada tuvo que regresar al aeropuerto de origen cuando un perro se escapó de su transportín en bodega. Los controladores aéreos han informado, a través de su cuenta en X, que el avión pudo despegar de nuevo hacia su destino sin más incidencias.
Cuando sales para Granada y te tienes que volver a Gran Canaria porque hay un perrete 🐕 revoltoso en bodega que se escapa de su transportín...— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) September 30, 2025
Afortunadamente pudieron despegar todos de nuevo posteriormente hacia su destino sin más incidencias. #SafetyFirst pic.twitter.com/mU0bWNhA9a
