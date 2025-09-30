Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Captura del recorrido que hizo el avión. C7

Un avión regresa a Gran Canaria porque un perro se escapa de su trasportín en bodega

Tras el incidente, pusieron rumbo de nuevo hacia su destino

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:44

Un avión que despegó en Gran Canaria con destino a Granada tuvo que regresar al aeropuerto de origen cuando un perro se escapó de su transportín en bodega. Los controladores aéreos han informado, a través de su cuenta en X, que el avión pudo despegar de nuevo hacia su destino sin más incidencias.

