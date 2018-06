Aterriza de emergencia por la actitud violenta de un pasajero

El vuelo TUI Airways BY 2532 procedente de Manchester tuvo que solicitar ayer el aterrizaje inmediato en el aeropuerto de Gran Canaria ante la actitud violenta de uno de sus pasajeros al que la tripulación no pudo controlar. El suceso tuvo lugar a la altura de Fuerteventura, y las autoridades de la nave solicitaron un aterrizaje inmediato en el aeropuerto de destino, el de Gran Canaria, al no desistir el pasajero de su actitud violenta. Según comunicaron los controladores aéreos en su cuenta de Twitter, la tripulación solicitó la presencia de la Policía en tierra y a que se le autoriza la aproximación y aterrizaje por una pista contraria para priorizar la maniobra. Una vez en tierra la Policía procedió a la detención del pasajero.