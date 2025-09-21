Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
El atracador huyó a pie por un descampado hacia Hoya del Pozo
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:32
Un taxista fue víctima de un robo con violencia esta madrugada en el barrio de Marpequeña, en Telde. El suceso se registró a las 1.15 horas en la calle Arístides Briand, cuando un individuo abordó al profesional y lo amenazó con un cuchillo para intentar arrebatarle la recaudación.
Según los datos a los que tuvo acceso Teldeactualidad, el trabajador logró pedir ayuda y hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que asistieron al taxista. El agresor, sin embargo, consiguió escapar a pie por el descampado situado al final de la calle Nira, en dirección a Hoya del Pozo, y no pudo ser detenido en ese momento.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al autor del asalto, que se suma a la preocupación vecinal y profesional por los episodios de inseguridad en el municipio.
El taxista resultó ileso, aunque sufrió un gran susto tras el intento de atraco.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.