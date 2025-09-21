Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del barrio de Marpequeña, donde tuvo lugar el suceso. Juan Carlos Alonso

Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada

El atracador huyó a pie por un descampado hacia Hoya del Pozo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:32

Un taxista fue víctima de un robo con violencia esta madrugada en el barrio de Marpequeña, en Telde. El suceso se registró a las 1.15 horas en la calle Arístides Briand, cuando un individuo abordó al profesional y lo amenazó con un cuchillo para intentar arrebatarle la recaudación.

Según los datos a los que tuvo acceso Teldeactualidad, el trabajador logró pedir ayuda y hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que asistieron al taxista. El agresor, sin embargo, consiguió escapar a pie por el descampado situado al final de la calle Nira, en dirección a Hoya del Pozo, y no pudo ser detenido en ese momento.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al autor del asalto, que se suma a la preocupación vecinal y profesional por los episodios de inseguridad en el municipio.

El taxista resultó ileso, aunque sufrió un gran susto tras el intento de atraco.

