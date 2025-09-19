Arde una guagua turística en plena avenida de Playa Blanca, Lanzarote El vehículo se encontraba vacío en el momento del incendio y no hubo heridos

Una guagua comenzó a arder este viernes en la avenida Papagayo, a la altura de la oficina GetYouHolidays, en Playa Blanca (Lanzarote). El fuego obligó a la intervención de efectivos del Parque Sur tras declararse el incidente sobre las 14.52 horas, según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El vehículo, una guagua de uso turístico, quedó completamente afectado por las llamas. Si bien en el momento del incendio no había nadie en su interior, el fuego llegó a alcanzar a otro coche estacionado a su lado. No se registraron heridos y el Consorcio detalló que el suceso se catalogó como incendio urbano de nivel 2.

