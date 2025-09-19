Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del accidente. C7

Arde una guagua turística en plena avenida de Playa Blanca, Lanzarote

El vehículo se encontraba vacío en el momento del incendio y no hubo heridos

CANARIAS7

Yaiza

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:02

Una guagua comenzó a arder este viernes en la avenida Papagayo, a la altura de la oficina GetYouHolidays, en Playa Blanca (Lanzarote). El fuego obligó a la intervención de efectivos del Parque Sur tras declararse el incidente sobre las 14.52 horas, según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

El vehículo, una guagua de uso turístico, quedó completamente afectado por las llamas. Si bien en el momento del incendio no había nadie en su interior, el fuego llegó a alcanzar a otro coche estacionado a su lado. No se registraron heridos y el Consorcio detalló que el suceso se catalogó como incendio urbano de nivel 2.

