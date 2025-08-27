Arde un coche en el aparcamiento de un centro comercial en Vecindario El fuego, que se originó en la planta -3, obligó a evacuar a una persona sin hogar que pernoctaba allí

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:36 | Actualizado 11:46h.

Un vehículo estacionado en la planta -3 del aparcamiento del centro comercial Avenida de Canarias, en Vecindario, se incendió en la noche de este martes, hacia las 20.42 horas, generando la alarma de los trabajadores de la zona.

Efectivos de bomberos de Gran Canaria de los parques de Arinaga y Telde se movilizaron rápidamente para sofocar el fuego, junto a agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana.

Durante la actuación de los servicios de emergencias, una persona sin hogar que pernoctaba en el remolque de otro coche estacionado en el garaje tuvo que ser evacuada.

