Aparece muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde La fallecida fue encontrada en su vehículo después de dos días sin acudir a su puesto de trabajo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 15:29

Una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde ha sido hallada muerta este martes. Según avanzó TeldeActualidad, la mujer llevaba dos días sin acudir a su puesto de trabajo.

Desde este lunes se la consideraba desaparecida y había comenzado su búsqueda, en la que colaboró la Policía Local del municipio.

Finalmente fue encontrada muerta en su coche, según confirmó la UTE Telde Limpia, empresa para la que trabajaba. No han trascendido las causas de la muerte.

