Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
La Playa de Botija, en Gáldar C7

Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria

El cuerpo, localizado flotando boca abajo en la Playa de Botija, fue recuperado tras una alerta al 112

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:56

Los servicios de emergencias han recuperado a primera hora de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años en la costa de la Playa de Botija, dentro del municipio de Gáldar, en Gran Canaria.

A las 08.04 de la mañana, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída al mar de una persona, que se encontraba flotando boca abajo.

Tras recibir la alerta, la Benemérita movilizó al helicóptero y al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), cuyos miembros recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de Agaete para su custodia hasta la llegada de la autoridad judicial.

Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el dispositivo de emergencias en la zona, donde se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

