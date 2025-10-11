Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del muelle deporrtivo de Arrecife. JOSE LUIS CARRASCO

Aparece un cadáver flotando en el muelle deportivo de Arrecife

El cuerpo sin vida de hombre de 62 años fue encontrado flotando junto a un pantalán

Europa Press

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El cuerpo sin vida de un hombre, de 62 años, ha sido encontrado en la mañana de este sábado junto a un pantalán en el muelle deportivo de Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido a las 08.54 horas, cuando el 112 recibía una alerta que informaba de la localización de una persona que no respondía a estímulos y estaba flotando en el agua, junto a uno de los pantalanes del muelle.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. En la zona también se personaron efectivos de Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios, así como agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  3. 3 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  4. 4 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  5. 5 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  6. 6 Lágrimas y sufrimiento de Jeremía Recoba, que podría decir adiós a la temporada de la UD Las Palmas
  7. 7 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  8. 8 Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana
  9. 9 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario
  10. 10 Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aparece un cadáver flotando en el muelle deportivo de Arrecife

Aparece un cadáver flotando en el muelle deportivo de Arrecife