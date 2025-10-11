Aparece un cadáver flotando en el muelle deportivo de Arrecife El cuerpo sin vida de hombre de 62 años fue encontrado flotando junto a un pantalán

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 13:52 Comenta Compartir

El cuerpo sin vida de un hombre, de 62 años, ha sido encontrado en la mañana de este sábado junto a un pantalán en el muelle deportivo de Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido a las 08.54 horas, cuando el 112 recibía una alerta que informaba de la localización de una persona que no respondía a estímulos y estaba flotando en el agua, junto a uno de los pantalanes del muelle.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. En la zona también se personaron efectivos de Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios, así como agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.