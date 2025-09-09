Aparatoso incendio de un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria
El coche empezó a arder en la Carretera del Norte a la altura del Castillo de Mata y solo hubo que lamentar daños materiales
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de septiembre 2025, 10:28
Noche movida en Las Palmas de Gran Canaria tras un intenso incendio de un vehículo en la Carretera del Norte a la altura del Castillo de Mata. Sobre las 23.25 horas de este pasado lunes un coche empezaba a arder formando una aparatosa llama de fuego. Solo hubo que lamentar daños materiales.
Hasta el lugar se trasladaron miembros de la Policía Local y un cuerpo de bomberos de la capital grancanaria.
