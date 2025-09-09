Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
Momento del incendio del vehículo. C7

Aparatoso incendio de un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

El coche empezó a arder en la Carretera del Norte a la altura del Castillo de Mata y solo hubo que lamentar daños materiales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:28

Noche movida en Las Palmas de Gran Canaria tras un intenso incendio de un vehículo en la Carretera del Norte a la altura del Castillo de Mata. Sobre las 23.25 horas de este pasado lunes un coche empezaba a arder formando una aparatosa llama de fuego. Solo hubo que lamentar daños materiales.

Hasta el lugar se trasladaron miembros de la Policía Local y un cuerpo de bomberos de la capital grancanaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  3. 3 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  7. 7 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  8. 8 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»
  9. 9 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  10. 10 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aparatoso incendio de un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

Aparatoso incendio de un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria