Aparatoso incendio de un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria El coche empezó a arder en la Carretera del Norte a la altura del Castillo de Mata y solo hubo que lamentar daños materiales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:52h.

Noche movida en Las Palmas de Gran Canaria tras un intenso incendio de un vehículo en la Carretera del Norte a la altura del Castillo de Mata. Sobre las 23.25 horas de este pasado lunes un coche empezaba a arder formando una aparatosa llama de fuego. Solo hubo que lamentar daños materiales.

Hasta el lugar se trasladaron miembros de la Policía Local y un cuerpo de bomberos de la capital grancanaria.