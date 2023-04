17 años de cárcel por matar al exconcursante de TV Dani Menjíbar en Valencia

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 17 años de cárcel impuestas a dos acusados de asesinar la madrugada del 11 de julio de 2020 de dos puñaladas a Daniel Menjíbar, exconcursante del programa «Mujeres y Hombres y viceversa», tras perseguirlo por una zona de ocio de Torrent (Valencia).

La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos de Francisco H. y Antonio M. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que los condenó después de que un jurado los declarase culpables del asesinato.

No fueron los únicos detenidos por el crimen. La sentencia declaró probado que actuaron junto con dos menores de edad, que fueron juzgados en un procedimiento aparte.

Ocurrió la madrugada del 11 de julio de 2020, cuando los cuatro coincidieron con la víctima, de 31 años, en una zona de bares de la localidad valenciana de Torrent.

«Cruzaron unas palabras», consideró acreditada la sentencia que los condenó, que no aclaró el origen de la discusión y sólo precisó que, una hora más tarde, cuando la víctima dijo a uno de los menores «que si no estaban juntos no eran tan valientes», éste le dio un puñetazo y Francisco H. comenzó a empujarle.

Tras intentar calmarlos sin éxito, la víctima comenzó a correr durante una persecución en la que fue golpeado hasta que cayó, circunstancia que no impidió que siguieran agrediéndole.

Consiguió levantarse, según el relato de la Audiencia de Valencia, pero, tras una segunda persecución, Francisco H. y sus acompañantes le inmovilizaron y, sabiendo que llevaban navajas y «con la intención de acabar» su vida, «le asestaron dos puñaladas«, una de ellas en el corazón, que le causó la muerte.

La sentencia, avalada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y ahora por el Supremo, acreditó que se aprovecharon de su situación «desvalimiento» por la «afectación de sus facultades psicofísica» provocada por el consumo de «alcohol y cocaína», de su «superioridad numérica» y de que «el ataque con las navajas se produjo de manera sorpresiva».

Tras el crimen, los agentes encontraron las navajas, «previamente limpiadas», escondidas entre unos matorrales.

El Supremo ha avalado la motivación de la sentencia que condenó a los dos adultos por un delito de asesinato, de la que destaca su «bagaje probatorio», y recuerda que un testigo vio cómo la víctima intentaba huir del lugar y finalmente caía desplomada al suelo.

Ha rechazado todos los argumentos de los dos condenados, de los que destaca, en ocasiones, su carencia de fundamento, y les recuerda que la misión de este tribunal no es volver a examinar la prueba que tuvo en cuenta el jurado que los declaró culpables, sino «verificar la racionalidad en la motivación» de la sentencia, que avala.