Alerta por el auge de personas que se adentran en galerías de agua en Canarias para sacarse fotos Denuncian el aumento de incursiones para difundirlas en redes sociales y piden mayor sensibilización sobre el uso de infraestructuras hidráulicas

Imagen de trabajos en el interior de las minas de agua.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 11:48 | Actualizado 11:58h.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS) ha advertido del grave riesgo que supone acceder sin autorización a galerías subterráneas de agua en Canarias, especialmente en Tenerife, tras detectar un aumento de estas prácticas entre personas que comparten sus incursiones a través de redes sociales.

El organismo colegial recuerda que la captación de aguas subterráneas a través de pozos y galerías es una actividad histórica en el archipiélago, que ha generado cientos de kilómetros de infraestructuras esenciales para el abastecimiento hídrico de la población, la industria y la agricultura. Muchas de estas galerías superan los 6.000 metros de longitud y presentan unas condiciones extremadamente peligrosas para quienes se adentran sin preparación técnica ni autorización.

«La presencia de gases tóxicos o asfixiantes, la falta de ventilación natural y el riesgo de derrumbes convierten estas galerías en espacios de alto riesgo, tal y como establece el Decreto 232/2008», ha explicado Juan Ignacio López-Escobar, decano-presidente del COIMS.

Desde el Colegio denuncian el incremento de accesos ilegales y advierten de que esta actitud irresponsable no solo pone en peligro a quienes entran, sino también a los equipos de emergencia que podrían verse obligados a intervenir.

«Las galerías hidráulicas no son escenarios para aventuras. Son infraestructuras críticas que deben respetarse», ha subrayado Manuel Antonio Rubias, decano-delegado en Canarias del COIMS, quien ha pedido a los medios de comunicación que contribuyan a concienciar con seriedad sobre estos riesgos.

El COIMS ha instado además a las administraciones competentes —entre ellas la Dirección General de Emergencias, la Dirección General de Industria y los cabildos insulares— a reforzar las campañas de divulgación sobre la cultura del agua y los peligros asociados a estas prácticas, promoviendo una mayor sensibilización ciudadana.