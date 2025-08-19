Alerta por el auge de personas que se adentran en galerías de agua en Canarias para sacarse fotos
Denuncian el aumento de incursiones para difundirlas en redes sociales y piden mayor sensibilización sobre el uso de infraestructuras hidráulicas
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 19 de agosto 2025, 11:48
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS) ha advertido del grave riesgo que supone acceder sin autorización a galerías subterráneas de agua en Canarias, especialmente en Tenerife, tras detectar un aumento de estas prácticas entre personas que comparten sus incursiones a través de redes sociales.
El organismo colegial recuerda que la captación de aguas subterráneas a través de pozos y galerías es una actividad histórica en el archipiélago, que ha generado cientos de kilómetros de infraestructuras esenciales para el abastecimiento hídrico de la población, la industria y la agricultura. Muchas de estas galerías superan los 6.000 metros de longitud y presentan unas condiciones extremadamente peligrosas para quienes se adentran sin preparación técnica ni autorización.
«La presencia de gases tóxicos o asfixiantes, la falta de ventilación natural y el riesgo de derrumbes convierten estas galerías en espacios de alto riesgo, tal y como establece el Decreto 232/2008», ha explicado Juan Ignacio López-Escobar, decano-presidente del COIMS.
Desde el Colegio denuncian el incremento de accesos ilegales y advierten de que esta actitud irresponsable no solo pone en peligro a quienes entran, sino también a los equipos de emergencia que podrían verse obligados a intervenir.
«Las galerías hidráulicas no son escenarios para aventuras. Son infraestructuras críticas que deben respetarse», ha subrayado Manuel Antonio Rubias, decano-delegado en Canarias del COIMS, quien ha pedido a los medios de comunicación que contribuyan a concienciar con seriedad sobre estos riesgos.
El COIMS ha instado además a las administraciones competentes —entre ellas la Dirección General de Emergencias, la Dirección General de Industria y los cabildos insulares— a reforzar las campañas de divulgación sobre la cultura del agua y los peligros asociados a estas prácticas, promoviendo una mayor sensibilización ciudadana.
