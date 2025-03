El alcalde llama a la tranquilidad: «San Bartolomé de Tirajana es seguro»

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 15 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La noticia del secuestro de una madre y su hijo en El Salobre, un enclave perteneciente al municipio de San Bartolomé de Tirajana, ha sembrado de inquietud a muchas familias de Gran Canaria y, particularmente, de esta localidad sureña eminentemente turística, pero su alcalde, Marco Aurelio Pérez, quiso hacer este viernes un llamamiento a la tranquilidad sobre la base de un mensaje muy claro: «San Bartolomé de Tirajana es un municipio seguro».

El regidor redujo este suceso a una «cuestión marginal», no porque no sea importante ni trascendente en sí mismo, que lo es, sino en relación a las incidencias que en materia de seguridad se registran en el municipio, que, según apuntó, no solo son escasas desde el punto de vista porcentual respecto al volumen de población que vive o visita San Bartolomé de Tirajana, sino que tienen más que ver con delitos menores. como hurtos o robos.

«Este es un hecho aislado, muy concreto y posiblemente vinculado a un supuesto ajuste de cuentas», indicó el alcalde. Sus palabras fueron ratificadas por el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, quien insistió en la idea de insuflar tranquilidad. «Los vecinos de San Bartolomé de Tirajana no han de tener miedo, porque esto ni es habitual ni lo va a ser», sentenció.

Álamo puso el acento en la inmediata reacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cuyo trabajo y buen desempeño tiene puesta toda su confianza. «Podemos estar tranquilos porque están actuando; solo hay que dejarles trabajar», subrayó el concejal.

Tampoco cree que la trascendencia nacional y hasta internacional de este secuestro vaya a impactar negativamente y de forma significativa en la imagen de marca del destino. «No estamos preocupados porque precisamente una de las variables que hace que tantos millones de europeos decidan viajar cada año a San Bartolomé de Tirajana es la de la seguridad, aquí se sienten seguros y lo seguirán estando».

En términos similares se expresó el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal. Aunque admitió que lo ideal sería contar con datos de encuestas que arrojasen luz sobre ese posible impacto, sí sostuvo, a título personal, que no cree que haga daño a la imagen del destino «porque se trata de un hecho aislado». Y abundó en esa característica. «Si este tipo de delitos fueran recurrentes, entonces sí, pero no es el caso». Es más, apuntó que, por la información que tiene de fuentes oficiales, el índice de criminalidad en el municipio, «que es bajísimo», descendió en 2024 respecto al ejercicio 2023.

Esos datos, apuntaló Álamo, son, además, el fruto del trabajo de los efectivos de las fuerzas policiales que desempeñan sus funciones en San Bartolomé y que han hecho de este secuestro un suceso insólito e inaudito en el sur.