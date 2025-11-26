Ajuste de cuentas en Arrecife: cuatro detenidos por apuñalar por la espalda a un joven de 21 años Los agresores, «identificados plenamente» por la Policía Nacional, dejaron el arma blanca incrustada en el cuerpo de la víctima

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:03

Cuatro hombres, de entre 21 y 32 años, algunos con antecedentes por delitos de lesiones, han sido detenidos en Arrecife como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio. En concreto, golpearon a un joven de 21 años, le agredieron y le asestaron una puñalada por la espalda, dejando el arma incrustrada en su cuerpo.

La Policía Nacional aclara en una nota que los hechos se remontan al pasado 16 de noviembre y tuvieron lugar en la vía pública, en una conocida zona de ocio.

Los agentes no descartan que el móvil de la agresión sea un ajuste de cuentas, pues los detenidos y la víctima se conocían por enfrentamientos previos.

Cuando la víctima fue reconocida por sus agresores, huyó hacia su domicilio en busca de refugio, sin éxito, pues fue perseguido, alcanzado y atacado físicamente por estos.

Unos vecinos dieron la voz de alarma, alertando a las autoridades y a los servicios médicos. El joven herido fue trasladado al Hospital General, donde fue intervenido de urgencias por las lesiones que presentaba y donde lograron extraerle el arma blanca, que fue entregada a los agentes.

Los agentes lograron identificar «plenamente» y detener a los autores de la agresión, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión preventiva para uno de ellos.