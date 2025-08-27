Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Polígono industrial de Arinaga. Arcadio Suárez

Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol

La mujer le recriminó al detenido el hurto y éste actuó de forma agresiva propinándole puñetazos y manotazos

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:23

La Guardia Civil ha detenido a un individuo conocido por su agresividad tras un robo con violencia en un supermercado en playa de Arinaga, en Gran Canaria, en el que agredió a una trabajadora tras intentar robar en el establecimiento.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar a finales de julio cuando, según el testimonio de las víctimas y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el hombre intentó llevarse varias botellas de alcohol sin pagar.

Al ser recriminado por un empleado, reaccionó con una agresividad desmedida, mientras que una segunda trabajadora intervino para proteger a su compañero, convirtiéndose ella en el blanco de la brutal reacción del agresor, llegando a propinarle puñetazos y manotazos.

La mujer, que finalmente denunció lo ocurrido, sufrió un fuerte golpe que le ocasionó un traumatismo en uno de los dedos de su mano izquierda, lesión que la mantiene de baja médica.

Por su parte, a pesar de los primeros intentos de localización en el municipio de Agüimes, no se logró dar con el paradero del autor.

Esta situación dificultó la investigación, pues posteriormente se descubrió que había huido fuera de la demarcación aunque los agentes del Área de Investigación consiguieron localizarlo, siendo detenido el pasado 14 de agosto.

Finalmente, las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  2. 2 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  3. 3 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  4. 4 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  5. 5 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  6. 6 El tráfico marítimo entre islas, el gran vencedor tras hacerse Baleària con la Naviera Armas
  7. 7 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena
  10. 10 UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol

Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol