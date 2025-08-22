Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria arrestó al autor de los hechos que había estrangulado y golpeado a la mujer de 27 años y había huido con su bolso y ordenador. Está investigado por robo con violencia y lesiones

Rubén Medina y Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 14:38 | Actualizado 14:47h.

Eran las 19.30 horas de la tarde en Altavista, en la capital grancanaria. Un hombre se encontraba acercándose a varias personas por los alrededores de la calle Echegaray, zona donde hay varios centros educativos, preguntándoles por una ubicación concreta. La mayoría le aseguraban desconocer ese sitio, pero una joven de 27 años, que vivía cerca, se paró a atenderle y le indicó el lugar que estaba buscando. En ese momento, el hombre aprovechó que la vecina estaba desprevenida para robarle su bolso y su portátil.

Durante esos instantes, hubo un forcejeo que acabó con la mujer recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Ya en el suelo, el autor de los hechos la agredió en repetidas ocasiones y trató de estrangularla hasta que, finalmente, decide huir en su propio coche con las pertenencias robadas.

El hombre arrancó el vehículo y la mujer consiguió levantarse para poder agarrarse al coche en un acto desesperado. Esto le propició más heridas, ya que el presunto autor de los hechos no frenó y la joven fue arrastrada por la carretera. Tras la huida, llegaron a lugar agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que habían sido alertados por otro compañero, que estaba fuera de servicio, que pasaba por la zona tras lo ocurrido.

Los agentes confirmaron que el portátil robado era un Mac de Apple y la perjudicada aún conservaba su Iphone, por lo que a una de las policías intervinientes se le ocurrió activar la geolocalización del objeto sustraído. El ladrón estaba en ese mismo punto exacto que marcaba el móvil y allí acudió la Policía Local. Las autoridades observaron al llegar que este individuo se encontraba borrando la matrícula de su vehículo, que él mismo había modificado con anterioridad para así no poder ser identificado.

La rápida y astuta actuación de la Policía Local fue determinante para detener al autor de los hechos por delitos de robo con violencia y lesiones. Los objetos sustraídos fueron devueltos a su propietaria, que acabó con heridas por todo el cuerpo. Este sujeto pasó a disposición judicial que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

