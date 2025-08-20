Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Local. C7

Agentes de la Policía Local de Tinajo salvan la vida a un ciudadano en parada cardiorrespiratoria

El suceso sucedió en las instalaciones del Hotel Club La Santa | Se le traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa de la capital lanzaroteña

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:38

En la mañana de este miércoles, agentes de la Policía Local de Tinajo intervinieron para salvar la vida de un ciudadano que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la piscina del Hotel Club La Santa.

Tras recibir el aviso a través del CECOES, los agentes acudieron inmediatamente al lugar donde localizaron al afectado en la piscina. Tras extraerlo del agua y comenzaron con las maniobras iniciales de reanimación.

Posteriormente, colocaban y activaban el dispositivo con Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) con el que conseguían reanimarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios que, tras estabilizarlo, procedieron a su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa de la capital lanzaroteña en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias canario.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y la concejal de Seguridad, Yurena Cubas, quieren «felicitar públicamente a los agentes intervinientes por una rápida y exitosa actuación que fue esencial para salvar la vida del ciudadano. Además, no es la primera vez que actúan en este tipo de servicios. Felicitar también el Jefe de la Policía Local, Eduardo Ferrer, quien, aun estando fuera de servicio y encontrándose en el lugar del servicio, estuvo implicado en las maniobras de reanimación. De esta forma, el Ayuntamiento de Tinajo y la Jefatura de la Policía Local quieren expresar su reconocimiento público a los agentes implicados, destacando que se vuelve a demostrar la vital importancia de la formación en primeros auxilios y el uso de desfibriladores que, en circunstancias como esta, permiten responder con eficacia ante emergencias vitales y salvar la vida de muchos ciudadanos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  4. 4 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  5. 5 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  6. 6 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  7. 7 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  8. 8 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso
  9. 9 Montaña Alta, donde el queso florece y las tradiciones perduran
  10. 10 Los envenenamientos diezman las colonias de gatos en Tasarte

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agentes de la Policía Local de Tinajo salvan la vida a un ciudadano en parada cardiorrespiratoria

Agentes de la Policía Local de Tinajo salvan la vida a un ciudadano en parada cardiorrespiratoria