Agentes de la Policía Local de Tinajo salvan la vida a un ciudadano en parada cardiorrespiratoria El suceso sucedió en las instalaciones del Hotel Club La Santa | Se le traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa de la capital lanzaroteña

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:38

En la mañana de este miércoles, agentes de la Policía Local de Tinajo intervinieron para salvar la vida de un ciudadano que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la piscina del Hotel Club La Santa.

Tras recibir el aviso a través del CECOES, los agentes acudieron inmediatamente al lugar donde localizaron al afectado en la piscina. Tras extraerlo del agua y comenzaron con las maniobras iniciales de reanimación.

Posteriormente, colocaban y activaban el dispositivo con Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) con el que conseguían reanimarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios que, tras estabilizarlo, procedieron a su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa de la capital lanzaroteña en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias canario.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y la concejal de Seguridad, Yurena Cubas, quieren «felicitar públicamente a los agentes intervinientes por una rápida y exitosa actuación que fue esencial para salvar la vida del ciudadano. Además, no es la primera vez que actúan en este tipo de servicios. Felicitar también el Jefe de la Policía Local, Eduardo Ferrer, quien, aun estando fuera de servicio y encontrándose en el lugar del servicio, estuvo implicado en las maniobras de reanimación. De esta forma, el Ayuntamiento de Tinajo y la Jefatura de la Policía Local quieren expresar su reconocimiento público a los agentes implicados, destacando que se vuelve a demostrar la vital importancia de la formación en primeros auxilios y el uso de desfibriladores que, en circunstancias como esta, permiten responder con eficacia ante emergencias vitales y salvar la vida de muchos ciudadanos».