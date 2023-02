Acusado de aprovecharse del cariño de su padre para hacerse con su dinero

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la acusación contra un hombre de apropiarse de 9.500 euros de su padre de casi cien años aunque considera que lo que más probable es que se aprovechara de su cariño y de la debilidad que sentía por él para hacerse con el dinero.

Un hermano del acusado lo había acusado de apropiarse de este dinero de la tarjeta de crédito de su padre anciano, dependiente, con sordera crónica y con secuelas tras una caída hace dos años.

En principio la Fiscalía pedía cuatro años de prisión, la devolución del dinero, al igual que hacía la acusación particular representada por el hermano que solicitaba 1,9 años de cárcel.

La conclusión del Tribunal es que lo más probable fue que el acusado se aprovechó del cariño que su padre y la debilidad que sentía por él para hacerse con este dinero pero no se puede concluir que utilizó la tarjeta bancaria sin su conocimiento. Tampoco se pudo demostrar que el anciano no fuera consciente de lo que ocurría cuando tuvieron lugar los hechos, señala la sentencia.

¿Compras autorizadas?

Lo cierto es que ninguna de las acusaciones pudo concretar cuáles eran la operaciones fraudulentas y se limitaron a señalar que fueron diversas compras por internet en distintas entidades, entre diciembre de 2018 y 2020.

El acusado reconoció durante el juicio que realizó estas operaciones pero que siempre contó conautorización del padre y que lo ponía al tanto del dinero que extraía de la tarjeta cuando comían juntos cada semana.

El denunciante, sin embargo, dijo que con ese dinero su hermano se pagó viajes, adquirió un ordenador, hizo traspasados de hasta 1.200 euros a sus cuentas, realizaba compras, entró en una página de apuestas y se hizo con un teléfono de alta gama.

El imputado justificó este trato de favor de su padre porque siempre le había considerado «su hijo pequeño» e incluso relató que en un momento dado quiso poner a su nombre una serie de propiedades pero que finamente no lo hizo, «porque no me parecía justo» o que cada vez que lo veía le daba desde 5 a 120 euros en efectivo.

La intención de la defensa era que el padre interviniera como testigo por medio de una grabación que no pudo ser tomada en cuenta dado que la sordera crónica del anciano hizo imposible que entendiera las preguntas que le hacían.

Tampoco se cumplió con el requisito de prestar juramento o advertirle que no estaba obligado a declarar por razón de parentesco. Por esta razón la Fiscalía optó por retirar la acusación

En el juicio intervino una de las hermanas del acusado quien ratificó la versión de éste y dijo que su propio padre controlaba sus cuentas dado que se encontraba en perfecto estado mental.