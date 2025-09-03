Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones La colisión ha tenido lugar a la altura de la potabilizadora en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:11 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

Sobre las 14:50h de este miércoles, el 112 recibió el aviso de un accidente entre varios vehículos en la carretera GC-1, a la altura de la potabilizadora en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil, dos ambulancias de soporte vital básico y una medicalizada. Además, también se encuentran miembros de mantenimiento de carreteras. Siguen aún trabajando en la zona.

Debido al accidente, se han producido grandes retenciones en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.