Ambulancia del SUC. C7

Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones

La colisión ha tenido lugar a la altura de la potabilizadora en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:11

Sobre las 14:50h de este miércoles, el 112 recibió el aviso de un accidente entre varios vehículos en la carretera GC-1, a la altura de la potabilizadora en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil, dos ambulancias de soporte vital básico y una medicalizada. Además, también se encuentran miembros de mantenimiento de carreteras. Siguen aún trabajando en la zona.

Debido al accidente, se han producido grandes retenciones en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.

