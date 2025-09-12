Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de una persona siendo trasladada en camilla. C7

Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro

Se activaron dos ambulancias de soporte vital básico

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:10

Dos afectados en un accidente de tráfico en la GC-1, sentido norte, a la altura del polígono industrial El Goro. A las 13:40 horas de este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó dos ambulancias de soporte vita básico, según han informado a este medio.

