Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro Se activaron dos ambulancias de soporte vital básico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:10 | Actualizado 15:20h.

Dos afectados en un accidente de tráfico en la GC-1, sentido norte, a la altura del polígono industrial El Goro. A las 13:40 horas de este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó dos ambulancias de soporte vita básico, según han informado a este medio.