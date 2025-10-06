Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así quedó el camión tras el vuelco. @112canarias

Accidente en la TF-2: un hombre herido al volcar su camión en Santa Cruz de Tenerife

El conductor, que sufrió policontusiones de carácter moderado, fue liberado por los bomberos y trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:51

Comenta

Un hombre ha resultado herido este lunes con policontusiones de carácter moderado tras el vuelco de un camión en la TF-2, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 07.22 horas de este lunes cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba el vuelco lateral de un camión.

Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y liberaron a su conductor del interior del habitáculo y personal del SUC asistió al afectado y lo trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil reguló la circulación en la vía, que quedó cortada al tráfico, y realizó el atestado correspondiente mientras que el Servicio de Conservación de Carreteras de Tenerife se hizo cargo de la limpieza de la vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  8. 8

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Accidente en la TF-2: un hombre herido al volcar su camión en Santa Cruz de Tenerife

Accidente en la TF-2: un hombre herido al volcar su camión en Santa Cruz de Tenerife