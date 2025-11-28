Un accidente a la altura de Vecindario colapsa la GC-1, sentido norte Al lugar se han desplazado ya efectivos de emergencia

Imagen de archivo de retenciones en la GC-1.

Un accidente en la GC-1, sentido norte, colapsa la GC-1 a la altura de Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. Hay un vehículo implicado, según informa el Centro de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en su cuenta de X.

Hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencia. También se están registrando retenciones en la zona del aeropuerto de Gran Canaria y en La Mareta, Telde.

📢PRECAUCIÓN en GC-1, sentido norte, altura Santa Lucía en #GranCanaria por accidente con un vehículo implicado.



➡️Intervienen servicios de emergencia.

➡️Posibles retenciones pic.twitter.com/zhtGGAstDR — 112 Canarias (@112canarias) November 28, 2025

Santa Lucía de Tirajana