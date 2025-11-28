Un accidente a la altura de Vecindario colapsa la GC-1, sentido norte
Al lugar se han desplazado ya efectivos de emergencia
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:10
Un accidente en la GC-1, sentido norte, colapsa la GC-1 a la altura de Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. Hay un vehículo implicado, según informa el Centro de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en su cuenta de X.
Hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencia. También se están registrando retenciones en la zona del aeropuerto de Gran Canaria y en La Mareta, Telde.
📢PRECAUCIÓN en GC-1, sentido norte, altura Santa Lucía en #GranCanaria por accidente con un vehículo implicado.— 112 Canarias (@112canarias) November 28, 2025
➡️Intervienen servicios de emergencia.
➡️Posibles retenciones pic.twitter.com/zhtGGAstDR