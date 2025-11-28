Un accidente a la altura de Vecindario colapsa la GC-1, sentido norte

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Al lugar se han desplazado ya efectivos de emergencia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:10

Comenta

Un accidente en la GC-1, sentido norte, colapsa la GC-1 a la altura de Vecindario, Santa Lucía de Tirajana. Hay un vehículo implicado, según informa el Centro de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en su cuenta de X.

Hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencia. También se están registrando retenciones en la zona del aeropuerto de Gran Canaria y en La Mareta, Telde.

