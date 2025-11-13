Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Imagen del interior del vuelo en plena emergencia.
Imagen del interior del vuelo en plena emergencia. C7

Más de 200 pasajeros de un vuelo con destino Gran Canaria, tirados en Francia por un aterrizaje de emergencia

El infarto de un hombre en el transcurso del viaje hizo que el avión procedente de Londres tuviese que tomar tierra en el aeropuerto de Nantes | Es posible que todos los afectados tengan que pasar la noche en el país francés

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

Un vuelo procedente de Londres con destino Gran Canaria ha tenido que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Nantes, Francia, este jueves, tras el infarto de un pasajero a bordo. La compañía aérea ha prometido a los pasajeros un nuevo vuelo desde el país francés pero el avión no se ha presentado por el momento. «Llevamos esperando muchas horas y nadie se hace cargo. Es posible que tengamos que pasar la noche aquí porque no hay aviones disponibles», comenta uno de los 220 pasajeros afectados.

A las 6.00 horas salía el vuelo FR2812 procedente de Londres con destino Gran Canaria. Pasada una hora y veinte, un hombre empezó a encontrarse mal y sentir mareos llegando incluso a desmayarse. Gracias a la labor de tres médicos que se encontraban entre los pasajeros, lograron reanimarlo y estabilizarlo.

Sin embargo, el protocolo en casos de emergencia de salud les obligó a aterrizar de inmediato en el Aeropuerto de Nantes. «La gente estaba muy nerviosa y desesperada», reconoce uno de los afectados. Una vez en tierra, el señor fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y los demás pasajeros permanecieron dentro del avión. En ese momento empezó a subir más la tensión.

«Nos tuvieron esperando más de una hora dentro del avión cuando aterrizamos en Nantes, para luego decirnos que por el protocolo nos teníamos que bajar y esperar un nuevo avión para volar hasta Gran Canaria», comenta. «Nos dijeron que se programaba un nuevo avión para las 12.00 de la mañana y aún seguimos esperándolo. No nos han dado ni agua ni comida», añade el afectado.

A todo esto, la compañía aérea les acaba de comunicar la posibilidad de que tengan que pasar la noche en el aeropuerto francés debido a la falta de aviones disponibles para volar hacia Canarias. «Ni un hotel ni un apartamento nos han ofrecido. Estamos tirados en medio de los pasillos sin que nadie haga algo», señala.

