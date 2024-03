Wise Canarias, las «catalizadoras» del impulso de las mujeres en los campos STEAM

«Queremos ser catalizadoras del cambio para que mujeres y niñas encuentren un lugar en esta comunidad» en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM), señaló este viernes Ana Torrent, vicepresidenta de Wise Canarias, la primera asociación de mujeres de estos ámbitos en el archipiélago.

Aunque la asociación se constituyó formalmente el pasado julio, fue este viernes cuando ha hecho su presentación pública con el objetivo de mostrar «ejemplos de liderazgos femeninos en acción», explicó la presidenta, Romina Ojeda.

Poca presencia femenina en las áreas STEAM

Torrent recordó que solo el 35% del alumnado de las carreras STEAM son mujeres, y dependiendo de la rama los porcentajes son aún más bajos. El 25% de los puestos de trabajo en ingenierías está ocupado por mujeres y solo el 30% de los proyectos de ámbito STEAM están liderados por mujeres. «Tenemos que ser motor de vocaciones científicas», agregó, «porque tener referentes ayuda a motivarnos».

En la misma línea la presidenta de Wise Canarias recordó que el la FP técnica solo un 10% del alumnado son mujeres. «Es un panorama preocupante», dijo. Por eso, uno de los objetivos de la asociación es «inspirar a las nuevas generaciones» no solo para participar en las áreas STEAM sino para «liderarlas».

Un «mapa del talento femenino en Canarias»

«Les instamos a trabajar con nosotras en este objetivo común para lograr un futuro más justo y equitativo», dijo Ojeda en una sala abarrotada en la que se encontraban representantes de distintas empresas de las islas, así como la diputada socialista Elena Máñez, socia también de Wise Canarias, y el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo.

Por su parte Francisca Galante, tesorera de la asociación, esbozó la «hoja de ruta» de la asociación en cinco puntos: visibilidad y reconocimiento, área en la que pretenden crear «un mapa del talento femenino en Canarias»; educación y sensibilización; innovación y emprendimiento; apoyo y mentoría e investigación y desarrollo.

De momento, Wise Canarias cuenta con una veintena de asociadas, mujeres «procedentes de distintas áreas de conocimiento, profundamente conscientes de las brechas y sesgos de género que aún persisten en la sociedad, especialmente en campos como el STEAM», señalan en la presentación en su página web.

El sector STEAM, un sector «masculinizado»

Romina Ojeda explicó que en su experiencia personal había pasado de un campo «feminizado», como el de Ciencias de la Salud -estudió Farmacia-, a uno como el tecnológico y fue cuando conoció «una realidad desconcertante» por los sesgos de género. En particular, explicó, «las jóvenes desde la niñez aprenden estereotipos de género que las hace orientarse a carreras profesionales que no tienen que ver con carreras técnicas. No tienen referentes e incluso no se ven capaces. Muchas veces la comunicación no verbal del entorno nos dice que no somos capaces con las matemáticas, la informática… y desde pequeñas se nos orienta más a los juegos que tienen que ver con los cuidados y no con la resolución de problemas».

Ana Torrent resaltó ante los medios de comunicación poco antes de la presentación en el WIC de La Minilla, en la capital grancanaria, que entre los objetivos de la asociación se encontraban «diversos tipos de actuaciones como dar charlas, organizar eventos que posicionen a la mujer y sirvan de referente a las niñas. Hacer un mapa del papel de la mujer y cómo se encuentra ahora mismo en el sector. Hacer mentoría para 'startup' que necesiten apoyo desde Wise Canarias y buscar colaboraciones estratégicas, contar con entidades, organizaciones, y empresas» que ayuden a la asociación a «llevar a cabo todos estos proyectos». En definitiva, resumió, Wise Canarias quiere «generar un movimiento que transforme el sector en las islas Canarias».