¿Vivo o muerto? La dura campaña de la DGT

Según advierte el ministro, esta nueva y "arriesgada" campaña, que puede "herir sensibilidades" y "recibir críticas", sirve de preámbulo de los cambios normativos que se irán produciendo en los próximos meses para intentar reducir la siniestralidad vial --o lo que él ha calificado como "violencia vial"--, y que nace como respuesta al aumento continuado durante cuatro años de los fallecidos en carretera.

«Queremos sacudir a la sociedad, ponerle frente a una realidad terrible", ha aseverado el titular de Interior, que afirma que para esta ocasión el Gobierno ha preferido "arriesgar en prevención" con esta campaña con la "esperanza" de que sirva a la sociedad para concienciar de que "por un mensaje de móvil o una última copa no merece jugarse la vida".

Así, Interior apuesta con 'Vivo o Muerto' por "cambiar el enfoque", situando al espectador ante una "disyuntiva" que le lleva a reflexionar sobre que, "independientemente de la opción en la que uno se posicione, verse implicado en un accidente de tráfico tiene consecuencias fatales".

"La campaña es dura, sabemos que puede recibir críticas, herir sensibilidades, lo asumimos porque lo que nos parece irresponsable es permanecer insensibles", avisa Grande-Marlaska. «A la sociedad, muchas veces, no nos gusta que nos pongan cara a cara con la responsabilidad, con lo frágiles que somos o podemos llegar a ser, no nos gusta, queremos seguir viviendo nuestro presente, nos sentimos invencibles en nuestra vida, no queremos responsabilizarnos de lo que pueda suceder, esas cosas no queremos afrontarlas, y pensamos que podemos obviar la realidad", explica así el ministro al ser preguntado sobre por qué cree que no va a gustar la campaña a todo el mundo.

También Pere Navarro ha valorado la nueva propuesta de la DGT: "Me sigue poniendo la piel de gallina, pero la realidad es más dura que la propia campaña". Para Navarro, el lanzamiento de esta nueva campaña responde a la necesidad de "llamar la atención y despertar" a la ciudadanía "cuando las cosas van mal".

Por su parte, para Bartolomé Vargas refleja ese "dolor irreparable" que se produce cuando hay un siniestro vial, en el que "cada una de las víctimas tiene un valor incalculable". "Todo ese dolor y dureza pueden evitarse con educación, concienciación y aplicación de la ley", indica el fiscal, que considera que la sociedad se debe "movilizar" ante el "descuido" que ha habido en los últimos años respecto a la seguridad vial.