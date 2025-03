Vithas Las Palmas desmonta las falsas creencias sobre el VPH, la infección que padecerá el 80% de la población La vacuna del VPH está indicada no sólo para niñas; es apta para ambos sexos y puede administrarse en la edad adulta. Sin embargo, sólo el 5,23% de las mujeres mayores de 25 años se vacuna

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es muy frecuente: el 80% de las personas lo padecerán en algún momento de su vida. Sin embargo, y pese a su alta prevalencia, lo cierto es que se trata de una infección rodeada de creencias erróneas y desinformación sobre las que advierten desde Vithas Las Palmas.

En el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, entre otros centros, se ha realizado entre 2019 y 2020 y publicado en 2024, un estudio epidemiológico que buscaba conocer el grado de conocimiento la población de la isla de Gran Canaria sobre el VPH1. El estudio revela que 22,1% de las mujeres encuestadas desconocían la existencia de la vacuna contra el VPH. «Este dato es alarmante y subraya la necesidad de campañas educativas efectivas. La falta de información puede llevar a un aumento en las tasas de infección y, por ende, a un mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical y otros tipos relacionados con el VPH.», explica la doctora Virginia Benito, especialista en ginecología oncológica y patología mamaria del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, y una de las responsables del estudio.

Una falta de información a la que se suman falsos mitos. «Muchas personas piensan erróneamente que el VPH es algo que sólo afecta a las mujeres, pero no es así. Es la infección de transmisión sexual más común y se transmite fácilmente de una persona a otra, pudiendo afectar a cualquiera. Se estima que alrededor del 75% de las mujeres sexualmente activas y aproximadamente el 85% de los hombres se infectarán con el VPH en algún momento de sus vidas. La mayoría de estas infecciones están vinculadas al inicio de la actividad sexual, lo que explica por qué la mayor prevalencia del VPH se observa en mujeres menores de 30 años, con tasas que oscilan entre el 25% y el 30%», detalla la doctora Benito.

También es habitual considerar que la vacunación sólo está disponible para niños y adolescentes y no se administra en hombres. En realidad, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) está recomendada también para adolescentes y jóvenes adultos. También se puede vacunar a hombres y mujeres de hasta 26 años que no hayan sido vacunados previamente o que no hayan completado la serie de vacunas. Y recientemente,

estudios han mostrado que la vacuna también puede ser eficaz en mujeres mayores de 26 años, incluso si han estado expuestas al VPH o han tenido infecciones previas.

Y es que la vacuna protege contra los tipos de VPH más comunes que causan entre el 70% y el 90% de las lesiones precoces y cánceres del cuello del útero, así como otros problemas relacionados con el VPH. Sin embargo, sólo el 5,23% de las mujeres mayores de 25 años se vacuna. Y aunque es cierto que la mayor eficacia de la vacuna se produce en menores, especialmente si se administra antes del inicio de la actividad sexual, en adultos mayores, aún puede ofrecer beneficios significativos en términos de prevención de ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades relacionadas con el VPH.

Respecto a los síntomas, el virus del papiloma humano habitualmente no presenta síntomas, lo que significa que muchas personas pueden estar infectadas sin saberlo. Sin embargo, en algunos casos, el VPH puede causar síntomas o condiciones visibles. Los síntomas más comunes asociados con el VPH incluyen verrugas genitales o sangrado genital anómalo. En mujeres, el VPH puede causar cambios celulares en el cuello uterino que pueden ser detectados a través de pruebas de diagnóstico precoz o cribado. Estas lesiones pueden no presentar síntomas visibles, por ello es importante realizarse revisiones periódicas. En el Hospital Universitario Vithas Las Palmas existe una completa unidad para la mujer que incluye no sólo servicio de ginecología y obstetricia sino urgencias ginecológicas y obstétricas 24 horas.

Por último, algunos tipos de VPH están relacionados con varios tipos de cáncer, como el cáncer cervical, anal, orofaríngeo, vulvar y peniano. Los síntomas de estos cánceres pueden incluir sangrado inusual, dolor o sangrado durante las relaciones sexuales o en fases avanzadas, diferentes síntomas como cambios en los hábitos intestinales, urinario, pérdida de peso o apetito, entre otros.

