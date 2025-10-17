Visita de la cúpula policial
Varios miembros del 'staff' visitaron este viernes las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 17 de octubre 2025, 18:44
El jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez, y varios miembros del 'staff' policial visitaron este viernes las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal. Además de conocer el trabajo en los diferentes departamentos, comprobaron en directo cómo es el seguimiento al instante de la evolución de las noticias en el soporte digital y las redes sociales. Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha intensificado en los últimos años la labor de comunicación para que la sociedad conozca el trabajo que hacen los agentes y para fomentar también la colaboración ciudadana.
1 /