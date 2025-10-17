Visita de la cúpula policial Varios miembros del 'staff' visitaron este viernes las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 18:44 Comenta Compartir

El jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez, y varios miembros del 'staff' policial visitaron este viernes las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal. Además de conocer el trabajo en los diferentes departamentos, comprobaron en directo cómo es el seguimiento al instante de la evolución de las noticias en el soporte digital y las redes sociales. Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha intensificado en los últimos años la labor de comunicación para que la sociedad conozca el trabajo que hacen los agentes y para fomentar también la colaboración ciudadana.

Visita de la cúpula policial al CANARIAS7. Arcadio Suárez 1 /