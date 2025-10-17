Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
Imagen de la visita de la Policía Nacional al CANARIAS7. Arcadio Suárez

Visita de la cúpula policial

Varios miembros del 'staff' visitaron este viernes las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:44

Comenta

El jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez, y varios miembros del 'staff' policial visitaron este viernes las instalaciones de CANARIAS7 en El Sebadal. Además de conocer el trabajo en los diferentes departamentos, comprobaron en directo cómo es el seguimiento al instante de la evolución de las noticias en el soporte digital y las redes sociales. Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha intensificado en los últimos años la labor de comunicación para que la sociedad conozca el trabajo que hacen los agentes y para fomentar también la colaboración ciudadana.

Visita de la cúpula policial al CANARIAS7. Arcadio Suárez
