El virus del negacionismo obliga a los sanitarios a combatir los bulos de la gripe

'Si me vacuno contra la gripe aumenta el riesgo de contraer la covid-19' es uno de los cientos bulos que circulan en las redes sociales y que empiezan a cuajar en parte de la población justo en el momento en que comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Pero no es el único. El Colegio de Enfermería de Las Palmas, el de Farmacia, el de Médicos y el de Dentistas se han unido precisamente para hacer frente a la desinformación sanitaria y ayudar a convencer, al menos a la población diana de la vacuna contra la gripe, de que la evidencia científica los desmiente.

La ola negacionista de la covid ha sido el resorte que ha disparado el espíritu del bulo de la gripe, señaló ayer Luis Carlos Ojeda, secretario general del Colegio de Dentistas de Las Palmas.

«Tenemos que afrontar una situación importante y es que la epidemia de la gripe llega durante la pandemia de covid. Van a convivir los dos virus a la vez» y puede darse la coinfección, es decir, que la misma personas enferme de los dos. Pero hay otro tercer virus, que es la corriente negacionista, que hace que los sanitarios tengamos que emplearnos a fondo contra los bulos, no solo porque ponen en riesgo la salud sino porque pueden llevar a la muerte», explicó la secretaria general del Colegio de Médicos, Marta León.

Antes el negacionismo estaba circunscrito a las vacunas pediátricas, pero eran una minoría. Hoy es raro ver a un niño con sarampión y es gracias a las vacunas», añadió. «Pero en el período de la covid y por haber logrado pronto la vacuna esta gente ha aprovechado para hacerse fuerte. Si ya había una fuerte ola de negacionistas sin vacunar, con la gripe, que también es un virus respiratorio, el pastel está servido. 'No me vacuno de la covid y tampoco me vacuno de la gripe que tiene menos importancia' dicen». Pero 'La gripe no es un bulo', que es el lema elegido para esta campaña. «Hay personas que corren e riesgo de llegar a una unidad de críticos e incluso de morir», recordó ña representante del Colegio de Enfermería, Rita Mendoza. «Estamos aquí para aportar ciencia y evidencia, para disipar los miedos y las dudas, para iluminar. La imagen de la campaña -un hombre de avanzada edad con una máscara de respiración en una cama hospitalaria) es real. Hay personas con patologías que deciden no vacunarse, pero la gripe es una enfermedad muy grave», añadió.

La vacuna de la gripe no es universal. Canarias ha comprado 261.000 dosis, lo que representa 1,8 millones de euros, destinadas al personal sanitario, a las personas mayores, a las personas cuidadoras -fundamentalmente (el 80%) mujeres de entre 45 y 65 años y embarazadas. Además, este año se ha incluido a las mujeres que han dado a luz hace menos de seis meses.

León recordó las cifras de la última epidemia de gripe antes de la pandemia, en 2019. En España provocó que 600.000 personas enfermaran y 28.000 necesitaron un ingreso hospitalario y, aún así, fallecieron 4.000 «por una enfermedad previsible y con vacuna», lamentó. Con respecto a Canarias, 250 personas requirieron ingreso hospitalario, 86 tuvieron que ser atendidas en unidades de críticos y 38 fallecieron. «De estas 38 personas el 90% no estaban vacunadas de la gripe, de ahí el esfuerzo y la necesidad de que alcemos la voz». Es mas, apuntó Rita Mendoza, «entre los fallecimientos se encontraban dos mujeres jóvenes embarazadas. Desgraciadamente hemos visto morir de mujeres embarazadas, son jóvenes, pero al estar embarazadas tienen las defensas bajas. Desde que se sepa que se está embarazada hay que vacunarse, por eso la campaña se extiende hasta marzo. Y lo mismo su han dado a luz en los últimos seis meses, están cuidando a una criatura frágil, deben vacunarse», insistió.