La ministra de Igualdad, Ana Redondo, promotora del anteproyecto de ley de violencia vicaria. EP

La violencia vicaria será un delito específico con entre 6 meses y 3 años de cárcel

Lo cometerá el hombre que para causar sufrimiento a su pareja o expareja dañe o instrumentalice a sus hijos u otras personas del círculo íntimo de la víctima

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:29

La violencia vicaria machista, los ataques o instrumentalización por parte de un hombre de los hijos o de personas del círculo íntimo de su pareja ... o expareja con el objetivo de causarla el mayor daño posible o de aumentar su control, se va a convertir en un delito específico que acarreará un condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

